Краснодар, , 14:14 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона, сообщили в краевом избиркоме 6 августа по итогам очередного заседания.

«Членами избирательной комиссии Краснодарского края было принято решение о регистрации Кондратьева Вениамина Ивановича кандидатом на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Всего для участия в выборах губернатора Краснодарского края выдвинуты шесть кандидатов. Помимо Кондратьева, выдвинутого «Единой Россией», о намерении участвовать в выборах заявили Денис Деулин (партия «Социальная защита»), Олег Лугин («Партия Роста»), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Татушкин (ЛДПР), Денис Хмелевский («Справедливая Россия»). Выборы назначены на 13 сентября 2020 года.