Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ушёл в предвыборный отпуск. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«С понедельника нахожусь в предвыборном отпуске, потому что по закону не могу совмещать выборную кампанию с муниципальной службой. Возглавляю список кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы от партии «Единая Россия», — отметил сити-менеджер.

Также градоначальник пояснил, с какой целью планирует принять участие в выборах. В частности, Логвиненко намерен опровергнуть суждение о том, что «глава администрации не избирается всенародно, следовательно, не имеет поддержки большинства ростовчан».

ИА REGNUM напоминает, что Логвиненко был избран на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону решением депутатов Ростовской городской думы 22 октября 2019 года. При этом он с апреля 2019 года исполнял обязанности градоначальника, так как его предшественник Виталий Кушнарёв досрочно ушёл в отставку. В июле 2020 года появились слухи о том, что глава администрации Ростова-на-Донусобирается покинуть свой пост. Однако Логвиненко эту информацию опроверг.

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