Киев, , 14:14 — REGNUM Лидер партии «Голос» Кира Рудык назвала главным политическим врагом экс-президента страны Петра Порошенко.

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом она заявила в интервью «Украинской правде», материал опубликован сегодня, 6 августа.

Рудык отметила, что Порошенко для нее даже больший противник, чем действующий президент страны Владимир Зеленский.

«Потому что Зеленский не пытается нас так сильно «обнять» (забрать часть электората в преддверии местных выборов — ред.), как «Европейская солидарность» Порошенко… Ну, то есть показать — так это же просто наша часть», — заявила политик.

Политолог Олеся Яхно отмечает, что предыдущий лидер и фактический создатель «Голоса» Святослав Вакарчук, не будучи политиком, не допускал столь «явных ошибок и ляпов в публичной позиции».

«Во-первых, совсем недавно партия «Голос» заявила о переходе в оппозицию к Зеленскому… Во-вторых, политик/партия, который ставит партийный интерес выше общеукраинской повестки — это всегда мелко, это путь на маргинес», — отметила политолог.

Она призывает «Голос» оценить общую ситуацию на Украине, в которой политик/партия определяется, кто твой друг, а кто враг, и дальше выстраивает свою позицию и конкурирует.

«А если политик говорит, что твоим врагом является политик со схожими взглядами, а не наоборот, то это вообще странно», — отметила она.

ИА REGNUM напоминает, что партия «Голос» получила фракцию в Верховной раде по результатам парламентских выборов 2019 года, преодолев избирательный барьер в 5%. В июне этого года Вакарчук покинул фракцию и сложил депутатский мандат, после чего рейтинги политической силы обрушились до минимального уровня.