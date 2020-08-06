Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM На первых уроках в новом учебном году свердловским школьникам расскажут о принятии поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Планируется, что первый урок в школах посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, школьникам расскажут о принятии поправок в Конституцию России.

«Отныне патриотические ценности закреплены как конституционные нормы», — подчеркнул Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год планируют начать в школах региона в обычном режиме.

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