Киев, , 14:03 — REGNUM Украинская власть обещает за три следующие года модернизировать водоснабжения в Донбассе при помощи компаний из Швейцарии.

Об этом на брифинге 6 августа заявили президент Украины Владимир Зеленский и глава «Донецкой облгосадминистрации» (ведомство, которое курирует подконтрольную Киеву часть бывшей Донецкой области) Павел Кириленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский и Кириленко заявили, что стоимость модернизации всей системы «Вода Донбасса» составит порядка 5 млрд грн.

«В течение трех лет… я уверен, что под председательством главы ОГА, с нашими партнерами и швейцарскими компаниями — мы все это сделаем, это точно», — сказал президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга во время поездки в подконтрольный Киеву Донбасс посетили предприятие «Вода Донбасса». Тогда президент Украины заявил, что «Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой около 4 млн человек, поэтому так важно обеспечить его модернизацию.