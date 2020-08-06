Джакарта, , 13:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что пандемия стала испытанием для многосторонности и сотрудничество между странами, сообщает Antara.

«Ослабление доверия к многосторонности — одна из глобальных тенденций, которые мы наблюдаем в мире», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия продолжает стремиться к развитию многосторонности.

«Мы не можем допустить, чтобы ослабление уверенности в многосторонности сохранялось, потому что без многосторонности более мелкие страны потеряют больше», — отметила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, международное сотрудничество, в котором мир нуждается в борьбе с пандемией, на самом деле решает ряд проблем, которые отмечены соперничеством между крупными державами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии на Украине Юдди Криснанди рассказал о различных событиях в двустороннем сотрудничестве между Индонезией и Украиной.

Подробнее в материале: Посол Индонезии на Украине рассказал о двустороннем сотрудничестве

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