Минск, , 13:57 — REGNUM Начальника штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз выпустили из отдела милиции после проведения разъяснительной беседы, сообщает РИА Новости.

«Они просто предупредили, чтобы массовые беспорядки не устраивали. Об ответственности предупредили, — сообщила Мороз. — Я им сказала, что мы на самом деле за мирные перемены и честные выборы, мы не хотим никаких массовых беспорядков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.

Также появились сообщения о том, что люди, представившиеся сотрудниками МВД, задержали Мороз у литовского посольства. Там Мороз подавала документы на визу. Однако в белорусском МВД опровергли информацию о задержании.

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