Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Ситуация в США крайне сложная, ясно сформулировать свою повестку дня ни одна из сторон предвыборной кампании не хочет, отсюда и поиск врага, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 августа, комментируя публикацию Госдепом США доклада «об основах российской пропаганды».

Дядя Сэм

Как сообщалось ранее, Центр глобального взаимодействия Госдепа представил доклад, носящий название «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды».

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«Американский тезис о «российской пропаганде» только на 50 процентов связан с тем, что наши организации, отвечающие за информационную работу за рубежом, стали в последние годы работать лучше, но и это уже хороший результат. Остальные 50 процентов наполнения этого тезиса — американские внутриполитические игры. Ситуация в США сейчас крайне сложная, ясно сформулировать свою повестку дня ни одна из сторон не хочет. Демократы насквозь лживы, Дональд Трамп несколько более честен, но всё равно связан оковами «политкорректности», а в этих условиях эффективной идеологической работы у них получиться не может. Отсюда поиск врага.