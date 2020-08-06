Минск, , 13:49 — REGNUM Переговоры российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева и главы белорусского МИД Владимира Макея состоялись 6 августа с Минске. Президентская кампания в Белоруссии была одной из тем, говорится в сообщении посольства РФ.

В ходе встречи Макей и Мезенцев обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений в ряде сфер, тематику интеграционного взаимодействия, а также ход избирательной кампании.

Ещё одной темой переговоров стало участие представителей России в миссии СНГ по наблюдению за выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Александр Лукашенко руководит Белоруссией 26 лет, в настоящее время на пост главы государства претендуют ещё четыре политика. Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

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