Киев, , 13:44 — REGNUM Замена экс-президента Украины Леонида Кучмы на другого бывшего президента Украины Леонида Кравчука во главе украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) произошла из-за усталости. Об этом заявил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский во время визита на подконтрольную Украине часть Донбасса.

По словам Зеленского, он рассматривал несколько кандидатур на эту должность. По мнению президента Украины, глава украинской делегации ТКГ должен пользоваться авторитетом не только на Украине, но и в Донбассе.

Зеленский поблагодарил Кучму за хорошую работу в ТКГ, отметив, что тот устал.

«[Кучма] действительно устал. Тут нет других причин, мы ему благодарны», — подчеркнул президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает «режим тишины», но гарантировать ничего не может.

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