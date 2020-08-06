Москва, , 13:33 — REGNUM Тот факт, что задержание в Белоруссии российских граждан произошло перед самыми выборами, говорит о том, что ее президент Александр Лукашенко не собирался «играть в долгую», считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 6 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно разделить медийный эффект от случившегося и от самого факта задержания и судьбы российских граждан, — сказал Мухин. — Лукшенко, я надеюсь, прекрасно понимает, что эти вещи надо разделить. И он их разделил. Я так понимаю, что он ожидает мягкой реакции со стороны России. Безусловно, они не покинут территорию Белоруссии, если только не вернутся обратно в Россию. То, что это было сделано перед самым голосованием, говорит о том, что Лукашенко не собирался играть в долгую. Но это была ошибка. Он разрушил свои позиции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что действия властей Белоруссии по отношению к задержанным под Минском 33 гражданам России будут строиться, исходя из законности и «человечности».

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