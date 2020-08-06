Москва, 6 августа 2020, 13:33 — REGNUM Тот факт, что задержание в Белоруссии российских граждан произошло перед самыми выборами, говорит о том, что ее президент Александр Лукашенко не собирался «играть в долгую», считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 6 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что действия властей Белоруссии по отношению к задержанным под Минском 33 гражданам России будут строиться, исходя из законности и «человечности».
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