Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
Представитель ведомства подчеркнула, что задержания Мороз не было, передает ТАСС.
В пресс-службе экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщили, что Мороз находилась в милиции, но её уже отпустили.
Ранее появились сообщения о том, что люди, представившиеся сотрудниками МВД, задержали Мороз у литовского посольства. Там Мороз подавала документы на визу.
Тихановская выступает в качестве единого кандидата от белорусской оппозиции и считается основным соперником президента Александра Лукашенко на выборах.
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