Москва, , 13:27 — REGNUM Доклад Госдепа США о якобы «российской пропаганде и дезинформации» на самом деле является элементом исключительно американской пропаганды и дезинформации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Доклад — еще одно проявление политической цензуры, агрессивного продвижения проамериканской политики в мировых делах, а также попытка заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам», — отметил Слуцкий.

Упомянутые в документе российские государственные СМИ действуют в правовом поле и работают по всем международным профессиональным стандартам, исключая, в первую очередь, распространение откровенных фейков, указал парламентарий.

«Вашингтон последовательно реализует русофобскую линию для обеспечения собственной гегемонии и сдерживания нашей страны. Все эти антироссийские «пугалки», обострившиеся на фоне перевыборной кампании в США, естественно, не имеют ничего общего с действительностью», — заключил он.

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