Душанбе, , 13:21 — REGNUM Парламент Таджикистана назначил проведение выборов президента республики на 11 октября 2020 года, сообщает 6 августа агентство «Авеста».

Решение принято 6 августа на совместном заседании верхней и нижней палат парламента Таджикистана. Дату проведения выборов предложил первый заместитель спикера нижней палаты Махмадали Ватанзода.

Отметим, предвыборное выдвижение кандидатов в президенты начинается за два месяца до выборов. Кандидатом может стать граждан Таджикистана старше 30 лет с высшим образованием, проживающий в стране не менее 10 лет.

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