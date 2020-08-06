Минск, , 13:20 — REGNUM Соединенным Штатам неинтересно «отжимать» Белоруссию у России, заявил кандидат в президенты республики Сергей Черечень.

По его словам, у Белоруссии нет ни нефти, ни полезных ископаемых, также «здесь сильное российское влияние».

«Эту территорию «отжимать» неинтересно: она «невкусная», плюс уже под влиянием России, и идти здесь на конфликт США не нужно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Это будут шестые президентские выборы в Белоруссии, граждане выберут главу государства на пятилетний срок.

Все пять предыдущих сроков у власти находился Александр Лукашенко, не проигравший ни одни выборы. Сейчас его соперниками являются беспартийная Светлана Тихановская, Сергей Черечень (БСДГ, или Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»), беспартийный Андрей Дмитриев и беспартийная Анна Канопацкая.

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