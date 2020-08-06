Москва, , 13:15 — REGNUM Надо искать не возможности сокращения законодательно закреплённых расходов бюджета, а источники пополнения его доходных статей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 августа, комментируя инициативу министерства финансов.

Как сообщалось ранее, в ведомстве предложили сократить расходы на здравоохранение и образование в проекте федерального бюджета на 2021−2023 годы.

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«Данные предложения Минфина меня поразили. Сократить расходы на здравоохранение в ближайшие три года в параметрах от 8 до 16 процентов (это в условиях нарастающих угроз здоровью граждан!), а на образование в ближайшие два года на 8 — 10 процентов — это ли не безответственность? Только-только стало казаться, что социальная политика правительства начинает выправляться, и вот…

Что же получается? Минфин предлагает создать условия, при которых здоровье граждан будет ухудшаться, поскольку денег на его поддержание будет сильно не хватать, но этому физически деградирующему и, соответственно, теряющему способность самостоятельно зарабатывать деньги населению будет выделяться несколько большее социальное вспомоществование. Молодёжь при этом будет терять и без того в массе не особенно высокий уровень знаний, а вместе с ним — ту же возможность самостоятельно зарабатывать, строить семью, рожать детей, развиваться. Это что же за политика такая?