Минск, , 13:11 — REGNUM «Ещё раз повторяем: вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — заявила 6 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя позицию официальной Москвы по «делу вагнеровцев».

Речь об уголовном преследовании незаконно задержанных 29 июля в Белоруссии 33 граждан России, которых Александр Лукашенко считает российскими военнослужащими из «частной военной компании Вагнера», которые якобы специально засланы из России и якобы «виноваты» то ли в подготовке терактов, то ли в подготовке массовых беспорядков. На совещании 6 августа белорусский лидер заявил о готовности пригласить генпрокуроров России и Украины для предъявления собранных белорусскими спецслужбами доказательств.

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Также сегодня, 6 августа посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев провёл переговоры с министром иностранных дел постсоветской республики Владимиром Макеем.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско — белорусских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Белоруссии, — сказано в кратком официальном сообщении российского посольства. — В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь».

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