Минск, , 13:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашено заявил, что его не надо пугать Соединенными Штатами и НАТО в связи с задержанием граждан России под Минском. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, Белоруссии «не нужны спектакли ни политические, ни экономические».

«И пугать нас тоже не надо последствиями, мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России были задержаны 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Накануне, 5 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для белорусских властей отношения с Россией стали разменной монетой в предвыборной кампании.

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