Минск, , 13:22 — REGNUM Действия властей Белоруссии по отношению к задержанным под Минском 33 гражданам России будут строиться, исходя из законности и «человечности». Об этом 6 августа заявил действующий глава республики Александр Лукашенко в ходе посвященного безопасности белорусских выборов президента страны заседания.

«Будем действовать (в отношении задержанных граждан России) на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности», — заявил Лукашенко, слова которого обнародовала пресс-служба белорусского президента.

Также он отметил, что законы не предусматривают всего и потому надо исходить из человеческого фактора.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нынешний белорусский президент Лукашенко обратился с повторным поручением к МВД и генеральной прокуратуре Белоруссии об обеспечении безопасности на президентских выборах в республике и привлечении к ответственности тех, кто этому мешает.