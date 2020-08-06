Киев, , 12:59 — REGNUM Министерство юстиции Украины проведёт аукционы, на которых будут проданы «замороженные» тюрьмы. Об этом написал 6 августа министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если кто-то представил, что на наши аукционы придут инвесторы и создадут сеть тюрем ЦРУ, или гигантских центров БДСМ, то вынужден вас разочаровать, вряд ли мы наткнёмся на такую экзотику», — пошутил он.

По словам министра, главная ценность подобных объектов для инвесторов — земельные участки с подведёнными к ним коммуникациями.

Малюська рассказал, что в ближайшие недели будут определены первые лоты, и потенциальные покупатели смогут осмотреть объекты.

Глава минюста Украины отметил, что после распродажи невостребованных тюрем, в стране проведут оптимизацию мест заключения, после чего продадут ещё около десяти тюрем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине появилась возможность купить подарочные сертификаты для оплаты пребывания в платной камере следственного изолятора.

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