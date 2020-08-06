Лондон, , 12:47 — REGNUM 5 августа в Лондоне прошла встреча министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба с главой МИДа Японии Тосимицу Мотэги. Министры коснулись ряда международных вопросов, включая проблему Гонконга и пандемию коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo.

Политики обсудили также сотрудничество в области обороны и безопасности, а также способы обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона.

В заявлении после встречи Доминик Рааб назвал Японию «ключевым партнёром по безопасности в Азии» и рассказал об общих экономических и стратегических целях двух стран.

«Будь то наша совместная борьба с COVID-19, кибербезопасность, усилия в решении экологических проблем или поддержание свободы в Гонконге — Великобритания и Япония идут бок о бок, и я надеюсь на более тесное сотрудничество наших стран в будущем»— сказал глава МИД Великобритании.

В ходе своего визита Тосимицу Мотэги встретится с министром внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс и обсудит новое соглашение о внешней торговле между Соединённым королевством и Японией. Основой для нового документа станет соглашение Японии и ЕС от 2018 года. В связи с выходом Великобритании из Евросоюза, для продолжения беспошлинной торговли двух стран необходим новый документ. Великобритания и Япония начали переговоры в июне и надеются на заключение договора уже в сентябре. Это даст возможность Лондону получить льготы для своих финансовых компаний и текстильной промышленности.

Великобритания и Япония имеют крепкие экономические связи. В прошлом году объем торговли между странами составил около 38 млрд долларов. Япония стала одиннадцатым по величине экспортным рынком Великобритании, а Великобритания — двенадцатым для Японии.

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