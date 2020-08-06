Минск, , 12:47 — REGNUM Дальнейшая интеграция Белоруссии и России несет угрозу белорусскому суверенитету, считает кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Считаю, что подписание всех «дорожных карт» будет равнозначно утрате суверенитета Белоруссии», — заявил Черечень. По его словам, неподписание документов — это единственное, с чем он солидарен с действующими властями.

Кандидат в президенты считает, что принятие единой валюты, налоговой системы и наднациональных органов приведет к утрате веса Белоруссии. «Российский бизнес здесь все скупит, придут российские управленцы», — сказал Черечень.

Ранее Сергей Черечень заявил, что Белоруссии необходимо постепенно выходить из союзного договора с Россией.

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