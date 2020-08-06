Минск, , 12:46 — REGNUM Против Белоруссии ведётся гибридная война, акторами могут выступать «американцы с натовцами» или «восточные братья». Об этом заявил 6 августа белорусский президент Александр Лукашенко на совещании, посвящённом безопасности во время президентских выборов.

Минску, по его словам, приходится «ждать пакостей с любой стороны». Кто именно ведёт гибридную войну, пока не известно, более того, нельзя сказать, на что способны её участники, отметил он.

«Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем», — приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Читайте также: Выборы в Белоруссии: Лукашенко призвал обеспечить безопасность

Читайте развитие сюжета: Соперник Лукашенко по выборам выступил против интеграции с Россией