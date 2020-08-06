Новосибирск, , 12:37 — REGNUM Закрывать полигон твёрдых бытовых отходов в Ленинском районе Новосибирска, где накануне, 5 августа, произошёл пожар, не планируют. Об этом на еженедельной пресс-конференции сегодня, 6 августа, заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Не надо забывать о том, что закрыть один полигон — это значит, что надо открыть его где-то в другом месте, — подчеркнул Локоть. — Новосибирск производит более 5 тысяч кубометров твёрдых коммунальных отходов в сутки. Этот мусор утилизируют на левобережном полигоне. И говорить о закрытии этой площадки всерьёз нельзя. Такой вопрос сейчас не стоит».

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшнее утро открытый огонь на полигоне потушен, в ближайшее время туда завезут грунт — для того, чтобы полностью засыпать территорию возгорания.

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