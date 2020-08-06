Джакарта, , 12:37 — REGNUM США выразили намерение продолжать укреплять сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно в области восстановления экономики после пандемии и разработки вакцины, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Заседание высокопоставленных официальных лиц США и стран АСЕАН, включая Индонезию, было проведено в формате видеоконференции. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Индо-Тихоокеанского региона, стабильность и безопасность в регионе, направление дальнейшего сотрудничества АСЕАН и США, в частности, усилия по борьбе с пандемией и восстановлению экономики.

На этой встрече США предложили сотрудничать в развитии системы общественного здравоохранения в регионе путем создания системы координации и развития человеческого капитала как направления будущего сотрудничества.

Напомним, в апреле была проведена специальная встреча министров иностранных дел США и стран АСЕАН по COVID-19, на которой были определены возможности сотрудничества между сторонами. Общая сумма помощи правительства США до июля 2020 года составила 8,4 млн долларов США.