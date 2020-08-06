Тбилиси, , 12:44 — REGNUM На каждого ребенка в возрасте до 17 лет жителям Грузии выплатят по 200 лари (около $65 по курсу). Об этом во время совещания 6 августа заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, слова которого обнародовала пресс-служба правительства.

«В условиях экономического кризиса у наших граждан и в первую очередь детей в возрасте до 17 лет включительно будет от государства помощь в размере 200 лари», — сказал премьер-министр.

Гахария заявил, что это является одной из наиболее важных мер поддержки грузинского населения. Он пообещал, что деньги будут выплачены в начале учебного года.

Стоит отметить, что ранее материальную помощь в Грузии выдавали только тем, кто в период пандемии коронавируса потерял заработок. Напомним также, что 31 октября в Грузии должны пройти выборы в парламент страны.

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