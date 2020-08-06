Минск, , 12:33 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень допустил возможность выхода республики из союзного договора с Россией. Об этом кандидат в президенты заявил 6 августа в интервью РИА Новости.

По его мнению, Белоруссия должна выйти из союзного договора с Россией, но не очень быстро. Черечень считает, что быстрый выход из союзного договора может обернуться негативными последствиями для экономики Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Белоруссии стартовали выборы президента. Основной день голосования запланирован на 9 августа. В первые два дня проголосовали 12,75% избирателей.

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