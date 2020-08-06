Бейрут, , 12:19 — REGNUM У Ливана отсутствуют возможности финансового характера для того, чтобы преодолеть последствия произошедшего 4 августа в порту Бейрута взрыва. Об этом 6 августа сообщил глава ливанского министерства экономики и торговли Рауль Нехме, его слова приводит телеканал Sky News Arabia.

«У Ливана нет финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва», — заявил министр, добавив, что власти страны просят помочь им в этом вопросе международное сообщество.

Также он рассказал, что ущерб, который был причинен прогремевшим в Бейруте взрывом, оценивается в миллиарды долларов и для его оценки ещё потребуется время.

При этом Нехме уточнил, что «единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для совместных поисков пропавших без вести и содействия в помощи пострадавшим при мощном взрыве, который произошел 4 августа в Бейруте, в столицу Ливана направилась первая группа Ведомства технического содействия ФРГ (THW, немецкий аналог МЧС РФ).