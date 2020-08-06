Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Грузии необходима поддержка в годовщину грузино-осетинской войны, которая произошла 8 августа 2008 года. Об этом написал член Конгресса США Джон Катко 5 августа на своей странице в соцсети Facebook.

«Хотя мы не должны напоминать миру о необходимости уважать суверенитет, к сожалению, мы вынуждены это делать, поскольку акты агрессии и оккупации продолжаются по всему миру», — заявил Катко.

Он обвинил Россию в том, что она якобы оккупировала «грузинскую территорию» и совершает «нападения на инфраструктуру Грузии в киберпространстве». Катко также призвал укрепить готовность союзников США.

Напомним, в 2008 году грузинская армия напала на Цхинвал и российских миротворцев. Россия для защиты осетинского народа ввела дополнительные силы в регион и вынудила агрессора отойти на прежние позиции. Затем Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Позже комиссия Евросоюза, изучив обстоятельства конфликта, назвала инициатором нападения Тбилиси.