Ямусукро, , 12:09 — REGNUM Избирательная комиссия Кот-д'Ивуара завершила процесс актуализации списков избирателей к предстоящим в октябре 2020 года выборам президента. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление председателя комиссии Ибрагима Кулибали-Куибьерта.

В соответствии с заявлением, в ходе актуализации было зарегистрировано 900 тысяч новых избирателей. К настоящему моменту на выборы зарегистрированы 7,5 миллионов человек, добавил председатель.

Пользуясь случаем, Кулибали-Куибьерт отклонил обвинения оппозиции в том, что члены комиссии удаляли из списка оппозиционно настроенных лиц.

Эксперты ожидают, что на выборах будет ожесточенная конкуренция.

Напомним, что после выборов в 2010 году, когда Алассан Уаттара одержал победу над Лораном Гбагбо, в стране началась гражданская война, унесшая жизни 3000 человек.