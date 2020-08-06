Пекин, , 12:07 — REGNUM КНР не согласна с инициативой Соединенных Штатов о продлении Совбезом ООН оружейного эмбарго против Ирана. Об этом 6 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы не согласны с тем, чтобы США проталкивали в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго в отношении Ирана», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Также он отметил, что все требования резолюции 231 СБ ООН, включающие в себя положения по оружейному эмбарго в отношении Ирана, были выполнены Тегераном.

Кроме этого, Вэньбинь отметил, что китайская сторона будет продолжать совместно с международным сообщество вести защиту соглашения по ядерной иранской программе и резолюции СБ ООН, а также оказывать содействие политическому урегулированию данного вопроса с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские мобильные приложения, включая WeChat и TikTok, несут серьезную угрозу для персональных информации американских граждан.