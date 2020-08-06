Киев, 6 августа 2020, 12:02 — REGNUM Белоруссия не давала официального согласия на передачу Украине задержанных под Минском граждан России. Об этом заявил 6 августа на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, недавние переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и белорусским коллегой Александром Лукашенко были очень конструктивными, однако кроме некоторых распоряжений, которые получили правоохранители двух стран, никакие другие действия, связанные с задержанными гражданами РФ, не предпринимались.
Напомним, ранее появилась информация о возможной передаче властями Белоруссии Украине граждан России, которых в белорусских СМИ называют участниками «частной военной компании «Вагнер».
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