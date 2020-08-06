Киев, , 12:02 — REGNUM Белоруссия не давала официального согласия на передачу Украине задержанных под Минском граждан России. Об этом заявил 6 августа на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, недавние переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и белорусским коллегой Александром Лукашенко были очень конструктивными, однако кроме некоторых распоряжений, которые получили правоохранители двух стран, никакие другие действия, связанные с задержанными гражданами РФ, не предпринимались.

«О том, что Белоруссия уже официально согласилась передать этих лиц Украине, — мы официальной коммуникации не получали, и на данный момент она существует исключительно в виде источника из СМИ», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее появилась информация о возможной передаче властями Белоруссии Украине граждан России, которых в белорусских СМИ называют участниками «частной военной компании «Вагнер».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский журналист сообщил о планах Лукашенко по задержанным гражданам РФ