Киев, , 11:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей кадровой политики «выкапывает худших людей» и ставит их на должности, заявил в своем комментарии сегодня, 6 августа, украинский политический эксперт Сергей Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя офиса президента Украины, который будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности. Ряд экспертов и политиков резко раскритиковали это решение, заявив, что Татаров был человеком Януковича, выступал на стороне действующей власти в ходе госпереворота-2014 и занимался преследованиями «активистов».

Фурса считает, что у Зеленского в настоящий момент просто не осталось выбора и другие люди к нему уже не пойдут.

«Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случай, возможно, а потом все они были выкинуты, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет. Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане — когда ты можешь честно работать, а потом тебя выкинут и назовут идиотом», — отметил он.

В итоге, заявил политолог, к команде Зеленского сейчас примыкают те, у кого «нет ценностей» и кто рассматривает должность как способ заработать.

«Патриотические» СМИ также отмечают, что в ходе событий зимы 2014 года именно Татаров лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие на Майдане «стреляют сами в себя».