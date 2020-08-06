Тбилиси, , 11:52 — REGNUM Министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии назначена Тея Ахвледиани. Об этом во время совещания 6 августа заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, слова которого обнародовала пресс-служба правительства.

«Хочу в первую очередь поздравить ее с этой большой и ответственной должностью. Она всегда была членом нашей команды. Но теперь будет сидеть за этим круглым столом», — сказал Гахария.

Ахвледиани с 2014 года по 2019 год была послом Грузии в Эстонии, а потом ее назначили заместителем министра здравоохранения.

Напомним, министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии занимается вопросами создания связей с населением Абхазии и Грузии в обход официальных властей. В мае с поста главы этого ведомства была снята Кетеван Цихелашвили.