Москва, , 11:50 — REGNUM В Госдуме видят риски в молчании России в случае выдачи Украине задержанных в Белоруссии граждан РФ.

«Если это произойдет, то наше молчание становится проявлением растерянности и слабости. Понимать под решительностью и силой речи Захаровой — было бы самообманом», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко прощупывает терпение России, чтобы идти дальше.

«Но это, на мой взгляд, не тот случай, когда собственное терпение надо максимально сдерживать. Есть масса мирных способов сделать Батьке холодный душ», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных граждан РФ. По информации Украины, 28 из 33 задержанных в Белоруссии были участниками конфликта в Донбассе.

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