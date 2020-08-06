Минск, , 11:47 — REGNUM Для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «граждан России необходимо пригласить генеральных прокуроров РФ и Украины. Об этом 6 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Также на совещании Лукашенко отметил, что необходимости оценить ситуацию с выборами в Белоруссии и «выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», если это будет сочтено необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России были задержаны 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.

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