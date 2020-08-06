Киев, , 11:37 — REGNUM Уход из Верховной рады Святослава Вакарчука очень плохо отразился на рейтингах партии «Голос», заявила глава политической силы Кира Рудик в интервью «Украинской правде».

Материал опубликован сегодня, 6 августа.

Отвечая на вопрос, из-за чего Вакарчук ушел из Рады «на самом деле», Рудик заявила:«Думаю, что он увидел, что мы (партия «Голос») уже идем дальше… Я знала, что так будет. Как глава партии я знала, что это будет удар. Но я также знала, что мы справимся — точно справимся».

Рудик отметил, что сейчас «Голос» «потихоньку восстанавливает бренд» и заявила, что рейтинги политической силы опять начинают расти.

ИА REGNUM напоминает, что 11 июня Вакарчук, который на парламентских выборах-2019 выступал как однозначный лидер партии «Голос», сообщил, что зарегистрировал в Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако парламент отказался прекращать его полномочия, поэтому Вакарчук вышел из состава фракции «Голос», чтобы добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата.