Бейрут, , 11:29 — REGNUM Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что разрушительный взрыв, произошедший в Бейруте, потенциально может вызвать много спекуляций относительно того, кто должен нести ответственность за инцидент, сообщает Sindonews.

Посол призвал все стороны дождаться результатов расследования, проводимого правительством Ливана.

Хаджриянто Тохари заявил, что разрушительный взрыв в Ливане может вызвать спекуляции из-за 2750 тонн селитры, хранящейся в районе порта Бейрута, о чем не знали даже некоторые высокопоставленные государственные чиновники.

«Даже президент Мишель Аун выразил удивление», — отметил посол Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Ливане осуществляет связь и контролирует состояние индонезийских граждан после мощного взрыва в порту Бейрута.

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