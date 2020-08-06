Варшава, , 11:31 — REGNUM Ранее второй раз избранный на выборах президента Польши Анджей Дуда снова вступил в данную должность. Торжественная церемония инаугурации Дуды проходит 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента), ее трансляцию ведут польские телеканалы.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Как требует конституция, вторично избранный на данный пост Дуда произнес текст присяги.

«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом», — сказал во время присяги новый глава государства.

Также в церемонии принимают депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил страны и дипломаты из разных стран. При этом часть приглашенных из-за пандемии отказалась от участия в церемонии, и инаугурация проходит с усиленными мерами санитарной безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Дуда выиграл очередные президентские выборы, состоявшиеся в стране в июне — июле, когда во втором туре голосования его кандидатуру поддержали 51,03% избирателей.