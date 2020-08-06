Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Пропаганда и дезинформация России, которые не останутся без ответа со стороны стран Запада, стали инструментами агрессивного продвижения интересов Москвы. Об этом заявили авторы доклада Центра глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США, посвященного системе «российской пропаганды и дезинформации».

В предваряющей части доклада авторы указали те части, которые складывают «экосистему пропагандистской деятельности» России. Так, в нее вошли пять основных столпов: официальные правительственные заявления, государственные средства распространения нужных Москве тем, а также культивация сторонних источников, превращение социальных сетей в оружие, а также кампании по дезинформации, основанные на деятельности в киберпространстве.

«Кремль несет основную ответственность за культивацию этой тактики и платформ в рамках своего подхода превращения информации в оружие», — уверены авторы доклада.

По их словам, российские власти вкладывают огромные средства в каналы пропаганды и работу разведывательных служб. Более того, Москва использует средства массовой информации, «маскирующиеся под новостные сайты или исследовательские учреждения», для распространения этих ложных и вводящих в заблуждение нарративов.

«Экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без сопротивления», — добавили они, обращая внимание на то, что с таким положением дел не согласятся ни правительства западных стран, ни гражданское общество, ни пресса, ни научное сообщество.

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