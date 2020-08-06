Киев, , 11:14 — REGNUM Украинский политик, экс-губернатор Одесской области Игорь Палица требует от власти пересмотреть условия сотрудничества с международными партнерами, в частности с МВФ.

С таким заявлением он выступил сегодня, 6 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Особенно политика возмутили опубликованные ранее в СМИ условия предоставления Украине очередного кредита в 1,2 млрд евро от ЕС, которые власти не афишируют — в частности, возвращение высоких зарплат в наблюдательные советы государственных предприятий и продолжение медицинской реформы, внедренной предыдущей властью.

«Европейцы хотят передать закупки медицинских препаратов госпредприятию «Медицинские закупки Украины» и создать подконтрольный наблюдательный совет. Продолжение политики Супрун (и.о. министра здравоохранения при президенте Порошенко — ред.) во всей красоте… Нам не то что вакцин от коронавируса не видать, а вообще ждать, пока нам позволят приобрести целый ряд жизненно важных препаратов», — заявил Палица.

Также он подчеркнул, что если Киеву удастся получить кредит ЕС, деньги пойдут «на поддержку макрофинансовой стабильности».

«А это означает — на погашение предыдущих кредитов и заполнение дыры в бюджете, которая появилась в результате неумелой политики правительства. Вот и результат управления некомпетентных людей», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил отдать за 600 млн евро кредита от ЕС остатки контроля украинских властей над госсобственностью, некоторыми госзакупками и органами власти.

23 июля Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой кредитной помощи на сумму 1,2 млрд евро. При подписании соглашения заявлялось, что половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести «ряд реформ».