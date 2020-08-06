Бейрут, , 11:01 — REGNUM Посол Индонезии в Ливане Хаджриянто Тохари заявил, что посольство осуществляет связь и контролирует состояние индонезийских граждан после мощного взрыва в порту Бейрута, сообщает Sindonews.

«У нас уже есть все контакты, чтобы облегчить общение и передачу информации», — отметил посол.

По его словам, существует сильное подозрение, что взрыв, произошедший в порту Бейрута, приведет к нехватке продуктов питания в порту, который является пунктом ввоза предметов первой необходимости.

Следует отметить, что в Ливане недостаточно природных ресурсов, поэтому 80% предметов первой необходимости импортируется из-за границы.

«В ближайшем будущем мы планируем оказывать помощь в виде продуктов питания и лекарств», — заявил посол Индонезии в Ливане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативная группа Вооруженных сил Индонезии была развернута для оказания помощи в эвакуации пострадавших во время взрыва в порту столицы Ливана.

Подробнее в материале: Индонезия помогает в эвакуации пострадавших во время взрыва в Ливане