Минск, , 11:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает 6 августа БелТА.

«Будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», — сказал Лукашенко на совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, основным днём голосования на выборах президента Белоруссии является 9 августа. Накануне финала президентской кампании Лукашенко не допустил к регистрации кандидатами в президенты двух своих основных соперников — Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) и Валерия Цепкало (бежал за границу вместе с детьми). Сейчас основным конкурентом бессменно правящего с 1994 года белорусского лидера считается домохозяйка Светлана Тихановская.

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