Москва, , 10:56 — REGNUM Интервью Лукашенко, данное украинскому журналисту Гордону, еще не вышло в полном объеме, а вопросов породило множество, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«И первый их них — какое будущее у Минских соглашений? Запись программы проходила в Президентском дворце в Минске, в зале, где в феврале 2015 года было подписано соглашение «Минск-2».

Гордон сделал утечку части интервью: «Он сказал, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев.

По его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белорусии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину.

Надеюсь, что все люди, которые были причастны к преступлениям против Украины и оказались на территории Белоруссии, будут переданы Украине. Я не просто надеюсь, мне кажется, что так и будет».

Трудно представить, что представители ЛДНР и наблюдатели от России приедут в Минск, если Лукашенко передаст Украине хотя бы одного человека из группы «33 богатырей».

Да и считать после такого Белоруссию страной — миротворцем и нейтральным организатором переговоров будет уже невозможно», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.