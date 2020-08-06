Москва, , 10:47 — REGNUM Решением выплачивать 10 млн долларов за информацию о вмешивающих в выборы в США Госдеп создает атмосферу массового психоза, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"От желающих получить 10 миллионов долларов не будет отбоя. Тем самым Госдеп создаст вокруг выборов атмосферу массового психоза, в которой так удобно манипулировать голосами американских избирателей», — отметил Журавлёв в Facebook.

В целом, по мнению парламентария, отлов «вмешивающихся» в американские выборы становится выгодным бизнесом.

«Скоро США наводнят «охотники за головами», только вместо кольта их оружием будет ноутбук или смартфон», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что в стране объявляют награду в 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. США подозревают Россию во вмешательстве в выборы в Америке.

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