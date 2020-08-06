Аддис-Абеба, , 10:47 — REGNUM Правительство США пожертвовало Эфиопии 250 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, передает ВВС Amharic.

Пожертвование было сделано после обещания президента США Дональда Трампа, данного им во время телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в апреле.

Посол США в Эфиопии Майкл Рейнор заявил, что пожертвование «укрепляет его (президента Трампа) непоколебимую приверженность эфиопскому народу».

«Это пожертвование является важным дополнением к миллиардам долларов ресурсов и опыта, которые американский народ вложил в систему здравоохранения Эфиопии в последние годы. Для меня большая честь присоединиться к министру [здравоохранения Эфиопии] Лие Тадессе, чтобы передать новое оборудование и продолжить наше сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии и по спасению жизней в Эфиопии», — сказал Рейнор на мероприятии по передаче аппаратов ИВЛ.

Министр здравоохранения Эфиопии поблагодарила США за пожертвование.

«Эфиопия высоко ценит щедрый вклад президента Дональда Трампа и американского народа в помощь нашим гражданам. США и Эфиопия имеют давнюю историю сотрудничества, и поддержка правительства США на протяжении многих лет способствовала укреплению системы здравоохранения Эфиопии», — сказала она.

В заявлении представителя США также сообщалось, что аппараты ИВЛ будут находиться на гарантии, по которой в случае необходимости будет предоставляться сервисное обслуживание. США также намерены проводить обучение эфиопских медицинских работников работе с аппаратами ИВЛ.