Минск, , 10:39 — REGNUM Власти Белоруссии, задержав граждан России, раздули международный скандал для ужесточения контроля за акциями протеста. Об этом 6 августа заявил кандидат в президенты республики Сергей Черечень.

«Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, эта «ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для его оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом».

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России были задержаны 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Отметим, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Это будут шестые президентские выборы в Белоруссии, граждане выберут главу государства на пятилетний срок.

Все пять предыдущих сроков у власти находился Александр Лукашенко, не проигравший ни одни выборы. Сейчас его соперниками являются беспартийная Светлана Тихановская, Сергей Черечень (БСДГ, или Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»), беспартийный Андрей Дмитриев и беспартийная Анна Канопацкая.

Читайте также: Кандидат в президенты Белоруссии сообщил о возможном ограничении интернета

Читайте развитие сюжета: Журавлёв: «переобувание в воздухе» станет роковым для Лукашенко