Москва, , 10:30 — REGNUM Законопроект, уточняющий полномочия Минздрава в вопросе обращения лекарственных средств на территории России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Предусматривается исключение полномочия Минздрава по утверждению порядка проведения исследования лекарственного препарата для медицинского применения для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на безопасность и (или) эффективность воспроизведенного лекарственного препарата для медицинского применения.

Инициатива внесена в рамках гармонизации национального законодательства Российской Федерации с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Правилами проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 85, обозначены случаи, при которых требуется проведение исследований, в том числе необходимость проведения исследования при изменении состава вспомогательных веществ.