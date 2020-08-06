Джакарта, , 10:17 — REGNUM В национальной полиции Индонезии отметили сотрудничество с Соединенными Штатами в области экстрадиции, сообщает Kompas.

США репатриируют двух граждан Индонезии в обмен на находившегося в Индонезии «беглеца» из США.

Известно, что двое граждан Индонезии находятся в красном списке Интерпола с 2018 года.

Один гражданин Индонезии разыскивается по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанных с продажей кондотеля на Бали. Он был задержан в Калифорнии. Второй гражданин Индонезии проходит по делу о коррупции. Он был арестован в районе Техаса в октябре 2019 года.

Гражданин США, подозреваемый в деле о мошенничестве с инвестициями, был арестован вместе с супругой на острове Бали 23 июля 2020 года. Оба в настоящее время находятся в следственном изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю онлайн-встречу с главой МИД Колумбии Клаудией Блум.

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