Пенза, , 10:18 — REGNUM По информации избирательной комиссии Пензенской области, завершена регистрация кандидатов в губернаторы. Всего на пост главы региона претендуют пять человек.

Первым удостоверение кандидата получил действующий губернатор области Иван Белозерцев — 31 июля, который выдвинут партией «Единая Россия». 4 августа зарегистрированы в качестве кандидатов замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ) и депутат законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР). 5 августа на заседании регионального избиркома приняты постановления о регистрации кандидатов на должность губернатора Пензенской области председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анны Очкиной и депутата пензенской гордумы Петра Чугая («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

ИА REGNUM напоминает, выборы губернатора области состоятся в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

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